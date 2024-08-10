محافظ القليوبية يشرف على إزالة التعديات استعدادًا لإنشاء المرحلة الأخيرة من ممشى أهل مصر ببنها

استكمالا للمشروع القومي لانشاء ممشى اهل مصر والتي تنفذه محافظه القليوبيه قام اليوم ايمن عطيه محافظ القليوبيه بتفقد الحمله المكبره لازاله التعديات على حرم نهر النيل بنادي المعلمين ونادي الزراعين تمهيدا لاستكمال اعمال انشاء المرحله الاخيره من ممشى اهل مصر بطول 550 متر حيث قام المحافظ بجولة تفقدية لموقع نادي المعلمين ونادي الزراعيين على كورنيش النيل للإشراف على أعمال إزالة التعديات على حرم النيل، والتي تعد خطوة أساسية لبدء تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع ممشى أهل مصر.

يهدف هذا المشروع الطموح إلى إنشاء ممشى عصري يمتد على طول كورنيش النيل، ليكون متنفسًا جديدًا لأهالي بنها ووجهة سياحية جاذبة. ومن المتوقع أن يساهم الممشى في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

أكد المحافظ خلال الجولة على أهمية هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين وايجاد متنفس جديد لمواطني المحافظة مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، وتذليل أي عقبات قد تواجه العمل.

من جانبه، أكد المهندسون المشرفون على المشروع أن أعمال الإزالة تسير وفق الخطة الموضوعة، وأنهم يعملون على قدم وساق لإنهاء هذه المرحلة تمهيدًا لبدء أعمال البناء.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة.