“الشربينى”: الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواعيد المحددة لإنهاء وتسليم الوحدات لحاجزيها

عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الجداول الزمنية المحددة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالمدينة، والموقف التنفيذى لمختلف المشروعات التنموية الجارى تنفيذها.

وشدد الشربيني، على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف المشروعات، وتسليمها لحاجزيها، والالتزام بأعلى معايير الجودة، من أجل رفع نسب الإشغال والسكن بالمدينة، والإسراع بمعدلات تنميتها، حيث تهدف الدولة إلى جعل مدينة العلمين الجديدة، مقصداً للسياحة العالمية، ومدينة صالحة للحياة طوال العام، حيث تضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها.

واستمع وزير الإسكان، لشرح تفصيلى من رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن موقف تنفيذ مختلف المشروعات بالمدينة، وتشمل، أبراج المنطقة الشاطئية، وأبراج الداون تاون، وكمبوند “مزارين”، والحي اللاتينى، ومشروع “سكن مصر”، و”سكن لكل المصريين”، والمدينة التراثية، ومشروعات المرافق والطرق، وغيرها، وكذا موقف المشروعات والأراضي الخاضعة لولاية جهاز المدينة على الطريق الدولي الساحلي.