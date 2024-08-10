“سويلم ” يتفقد تجربة تثبيت الجسر المشترك بين قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا بمحافظة الغربية

خلال زيارته الحالية اليوم السبت الموافق ١٠ اغسطس ٢٠٢٤ لمحافظة الغربية لتفقد حالة الرى بالمحافظة .. تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تجربة تثبيت الجسر المشترك بين قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا .

وصرح الدكتور سويلم أن هذه التجربة تهدف لتأهيل الجسر المشترك بهدف إستعادة قطاع مصرف تلا ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ التجربة علي نطاق محدود بطول ١٠٠ متر تقريبا علي الجسر لقياس مدى نجاح الفكرة ثم تم التوجيه بالتنفيذ في طول المسافة المتعبة لحوالي ٣ كم طولي علي الجسر المشترك ، وقد أثبتت هذه التجربة العملية نجاحها و وفرت علي الدوله ملايين الجنيهات وحققت هدف إستعادة مسطاح الترعة والجسر .

و وجه الدكتور سويلم لأجهزة الرى والصرف بالغربية بالتنسيق مع أجهزة محافظة الغربية لضمان عدم إلقاء القمامة والمخالفات بموقع الجسر المشترك ، كما وجه سيادته بالتنسيق مع المحافظة لبحث استثمار هذه المساحة علي الجسر بالشكل الامثل في إطار برتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الإستفادة من أملاك الرى بالمحافظة .

كما وجه بإجراء دراسة عاجلة لحصر التعديات علي نهايات الترع بشبكة ري المنوفية واتخاذ اللازم لإزالتها بشكل فورى لضمان وصول المياه لنهايات الترع وتحسين حالة الرى بالمنطقة ، والتي تعتمد حاليا علي المغذيات لإمدادها بالمياه لحسم شكاوي المنتفعين عليها .