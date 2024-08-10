تعرف على الصراع الخفى للهبوط فى الدورى الممتاز

صراع الهروب من الهبوط مستمرا ومحتدم بشدة فى الدورى الممتاز، ورغم أنه لم يتبق سوى جولتين فقط من عمر المسابقة، إلا أنه لم يهبط بشكل رسمى حتى الآن سوى فريق نادى الداخلية، مع بوادر تؤكد اقتراب المقاولون العرب بشدة من اللحاق به لدورى المحترفين.

وبنظرة عميقة على الأحداث لمنطقة الهبوط فى “دورىNile”، نجد أن صراع الهروب من الهبوط هو الأشد بين مراكز الدورى، فهناك فريق الداخلية مثلا فى المركز الأخير، وهو صاحب الـ19 نقطة وليس لديه أى فرص وتم الإعلان عن هبوطه رسميا، فيما ما زال هناك بصيص من الأمل لدى المقاولون العرب صاحب المركز السابع عشر من الدورى برصيد 25 نقطة وما زالت له مباراتين أمام الإسماعيلى والجونة وفى حال الفوز بهما ستكون له فرصة، بشرط أن يخسر نادى فاركو صاحب المركز الخامس عشر من الدورى برصيد 31 نقطة، على أن يتم النظر لفارق الأهداف، فضلا عن النظر لنتائج بلدية المحلة صاحب المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة الذى ينافس هو الآخر على البقاء فى الدورى.

أما فاركو في حال حصوله على ثلاث نقاط سيضمن البقاء فى الدورى دون النظر إلى نتائج الأخرين حيث يصل للنقطة 34 نقطة ولا ينظر لأى نتائج أخرى.

أما الجونة والإسماعيلي فمازالا مهددان بالهبوط، وإن كانت فرصهم اقرب للبقاء وأقوى من فاركو وبلدية المحلة والمقاولون، حيث يقع الإسماعيلى فى المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، ويحتاج لنقطتين ليصل للنقطة 34، أما الجونة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة، فيحتاج لنقطة واحدة أو الخسارة من بلدية المحلة بهدف واحد فى مبارتهما معا لسابق فوز الجونة فى الدور الأول بهدفين نظيفين.