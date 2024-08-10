وزير الإسكان يتفقد اللمسات الأخيرة للانتهاء من تنفيذ فرع توثيق مدينة العلمين الجديدة المميز 

فى مستهل جولته بالمدينة، تفقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات الأخيرة للانتهاء من تنفيذ فرع توثيق مدينة العلمين الجديدة المميز “مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة”، تمهيداً لافتتاحه وتشغيله بالتنسيق مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، ويرافقه أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

ووجه وزير الإسكان، بسرعة إنهاء أعمال تنسيق الموقع والزراعات حول مقر فرع توثيق مدينة العلمين الجديدة المميز، ووضع اللافتات الإرشادية لتدل المواطنين على مكان المقر، والذى يقع داخل المدينة التراثية، كما تفقد الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة التراثية، والواقعة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات).

وأشار الوزير إلى أنه تم حتى الآن تشغيل 22 مقراً للشهر العقارى بالمدن الجديدة، وجار استكمال مقرات الشهر العقاري بباقى المدن، وذلك فى إطار تنفيذ القانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، ولائحتهما التنفيذية، فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق على أعلى مستوى للمواطنين بالمدن الجديدة.