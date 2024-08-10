على معلول يجدد عقده مع النادى الأهلى لمدة موسم

وقع ظهير أيسر النادى الأهلى، الدولى التونسى علي معلول، على عقد جديد لمدة موسم بعدما انتهى عقده مع النادى فى 30 يونيو الماضى.

ويؤدى على معلول حالياً المرحلة الثانية من برنامج التأهيل للتعافى من جراحة وتر أكيليس، والتى كان قد أجراها خلال مايو الماضى، والتى تحتاج ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى للعودة للتدريبات الجماعية.

وقال مصدر فى النادى الأهلى، إن معلول جدد موسماً بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة ورئيس النادى، باعتباره أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين انتقلوا للقلعة الحمراء عبر تاريخها الطويل، وحقق بطولات كثيرة بفضل إجتهاده وإلتزامه فى الملعب وخارجه.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلى قد تستبعد على معلول من قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد لأنه سيكون مازال مُصاباً، على أن يتم قيده فى القائمة الثانية خلال يناير المقبل، مُشدداً على أن اللاعب قد يتم قيده فى القائمة الأولى حال تحسّن حالته واستجابته بشكل أكبر للبرنامج التأهيلى، الذى يؤديه حالياً وإمكانية عودته للملاعب فى أكتوبر المقبل وليس نوفمبر أو ديسمبر.