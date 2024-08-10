” سويلم” يبحث مع محافظ المنوفية التنسيق المشترك لخدمة منظومة الموارد المائية والرى بالمحافظة

فى إطار جولته لمتابعة حالة الرى بمحافظتى الغربية والمنوفية السبت الموافق ١٠ اغسطس ٢٠٢٤ .. توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لمحافظة المنوفية حيث التقى سويلم اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير ، وقد تم التأكيد خلال اللقاء على استمرار التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة لخدمة منظومة الموارد المائية والرى بالمحافظة على الوجه الأمثل .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء أبو ليمون حالة الرى على ترعة المنحر .. وفى ضوء شكوى احد المنتفعين من وجود تسريب حادث محتمل أن يكون مصدره من تغطية ترعة المنحر .. فقد وجه الدكتور سويلم بمراجعة الموقف من خلال إدارة ري المنوفية وعلاج المشكلة فورا .

وفى ضوء تقدم أحد المنتفعين بشكوى من إنسداد شبكة الصرف الزراعي بالمنطقة .. فقد وجه الدكتور سويلم لمسؤولى هيئة الصرف بسرعة تنفيذ عمليات التسليك و رفع معدلات التنفيذ ، وعرض الموقف على سيادته مع عمل كل ما يلزم لسرعة حسم المشكلة فى أسرع وقت .

كما تفقد الدكتور سويلم التجربة الأولية الجارى تنفيذها على ترعة المنحر لكتابة رسائل توعوية على جوانب الترع المؤهلة وذلك فى إطار حملة التوعية المائية الجارى الإعداد لإنطلاقها وأثناء الزيارة تلقى الدكتور سويلم طلبا من أحد المواطنين لعمل سور حماية على جسر الترعة ، ووجه سيادته بأن يتم التنفيذ بالمشاركة المجتمعية بين الأهالي لتنفيذ هذا السور .

كما تفقد الدكتور سويلم موقع تنفيذ عملية تغطية جزء من مصرف كفر المصيلحة فى المسافة من ك ٢.١٠٠ وحتى ك ١.٢٠٠ بطول ٩٠٠ متر لعمل محور مرورى لربط طريق شبين الكوم قويسنا مع محور صلاح خطاب المؤدي لحى غرب شبين الكوم وذلك لخلق محور مروري جديد وعمل سيولة مرورية وحديقة بالجزيرة الوسطى لصالح محافظة المنوفية بمشاركة الجهود الشعبية ، وقد تمت مراجعة التصميمات ووضع المواصفات الفنية بأعلى المعايير تحت إشراف هيئة الصرف .

وفى نهاية الزيارة أكد السيد الوزير على تنفيذ التوجيهات التى أصدرها وأهمية متابعة طلبات المواطنين التى قاموا بإثارتها .