الأهلى يطالب نيس الفرنسى بحسم موقفه ويرفض ضغوط محمد عبد المنعم

جدد مسئولو النادى الأهلى رفضهم القاطع فكرة التراجع عن طلباتهم المادية، للموافقة على بيع مدافع الفريق محمد عبد المنعم لصفوف نيس الفرنسى، وذلك بالرغم من الضغوط التى يمارسها اللاعب لإقناع مسئولى القلعة الحمراء بتخفيض مطالبهم المادية.

ويتمسك نادى نيس الفرنسى بالتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل قناعتهم بقدرات وإمكانيات اللاعب الفنية، حيث رفعوا قيمة العرض المالى أكثر من مرة من أجل ضم نجم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ووصل العرض المالى المُقدم من نادى نيس إلى 4 ملايين دولار من أجل إقناع مسئولى النادى الأهلى بالموافقة على بيع لاعبه، بعدما كانت بداية المفاوضات بتقديم عرض بقيمة 2.5 مليون حتى وصل العرض إلى 3 ملايين دولار، وفى نهاية المطاف وصلت قيمة العرض المالى للأهلى إلى 4 ملايين دولار، وطلب النادى الفرنسى دفع جزء من الصفقة والجزء الآخر على مدار 3 سنوات، وهو ما يتحفظ عليه مسئولو النادى الأهلى.

ويرغب الأهلى فى الحصول على 6 ملايين دولار نظير الموافقة على بيع محمد عبد المنعم فى الميركاتو الصيفى الجارى بخلاف نسبة 20% من عائد بيع اللاعب لأى نادٍ فى المستقبل.