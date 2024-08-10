لاعب الزمالك “زيزو” يدعم كريم فؤاد بعد إصابته بالرباط الصليبى

حرص لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أحمد مصطفى “زيزو”، على دعم كريم فؤاد لاعب الأهلى، بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مواجهة سموحة فى مسابقة الدورى.

ونشر “زيزو”، صورة لكريم فؤاد عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام وعلق عليها: “قدر الله ما شاء فعل، ألف سلامة عليك، إن شاء الله هترجع أحسن من الأول”.

وكانت الأشعة التى خضع لها كريم فؤاد نجم النادى الأهلى، قد أثبتت إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى للركبة، ليتأكد غيابه من ستة لتسعة أشهر.