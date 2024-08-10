ترقب فى الزمالك انتظارا لرد بن شرقى بتخفيض راتبه لإتمام انتقاله للقلعة البيضاء

يترقب مسئولو نادى الزمالك الحصول على الرد النهائى من لاعب الريان القطرى السابق أشرف بن شرقى، حول قيمة الراتب الذى سيحصل عليه، حال عودته لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتظر الزمالك الحصول على موافقة أشرف بن شرقى بتخفيض قيمة المقابل المادى الذى سيحصل عليه حال عودته للزمالك، حيث طلب اللاعب الحصول على ما يزيد عن 2 مليون دولار فى الموسم، وفى المقابل طلب الزمالك التخفيض لما يزيد عن 50% من هذا المبلغ حتى تتم إجراءات التفاوض حول عودته.

وكشف مصدر فى الزمالك، عن كواليس اقتراب التوصل لاتفاق مع المغربى بن شرقى للعودة للقلعة البيضاء الموسم المقبل، وأكد المصدر أن بعض المقربين من مجلس إدارة الزمالك تحدثوا مع شقيق أشرف بن شرقى حول إمكانية عودته للقلعة البيضاء، لافتا إلى أن الأمر لا يتخطى كونه جس نبض ولم يرتق لأى مفاوضات رسمية مع اللاعب أو وكيله.