تعرف على العقوبات المنتظرة على الأهلى بعد الانسحاب من الكأس

عقوبات مغلظة تنتظر الأهلي بعدما قرر الاعتذار عن عدم المشاركة فيما تبقى من بطولة كأس مصر النسخة الحالية.

وأصدر النادى الأهلى بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عدة قرارات منها عدم استكمال بطولة كأس مصر.

وأكد النادى الأهلى، وفق بيانه، منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة والاستعانة بعدد من الناشئين فى المباريات المقبلة.

وهناك 3 عقوبات سيوقعها اتحاد الكرة على الأهلى بعد الانسحاب من الكأس، وفقا لما تنص عليه اللائحة، بحسب المادتين 62 و63 كالتالى:

1- اعتبار الأهلى خاسرا أمام فاركو بنتيجة 2-0 ويرفع اسم الأحمر من جداول المسابقة.

2 – يحرم الأهلى من الاشتراك فى بطولة كأس مصر في الموسم التالى.

3- انسحاب الأهلى من دور الـ16، يعنى توقيع غرامة عليه قدرها 20 ضعف قيمة الاشتراك المقدر بـ50 ألف جنيه، ما يعنى غرامة ضد الفريق الأحمر تصل إلى مليون جنيه.