البراءة لـ”كيشو” من تهمة التحرش فى أوليمبياد باريس 2024

حصل المصارع الأوليمبى محمد إبراهيم “كيشو”، على الإفراج من الشرطة الفرنسية لعدم ثبوت تهمة التحرش بفتاة فرنسية، كما ادعت عليه.

وقامت مواقع رياضية وإعلامية، بنشر صورة للمصارع مع سفير مصر بفرنسا وعدد من أعضاء البعثة المصرية بعد براحته من التهمة، واتمام الإفراج عنه.

كما تم حفظ التحقيقات بشكل نهائى ضد محمد إبراهيم كيشو، لعدم وجود أية أدلة تدين اللاعب حيث تم تفريغ الكاميرات فى مكان الواقعة، ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أى فعل مشين من اللاعب المصرى تجاه الفتاة.

وتوجه اللاعب من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديجول تمهيدا لعودته إلى القاهرة مساء اليوم “السبت”.

وتتجه النية لدى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطى، لتحويل مسار التحقيقات من الاتهام الباطل بالتحرش من فتاة فرنسية كما أدعت من قبل، إلى تهمة الخروج من القرية الأولمبية وعدم العودة بعد نهاية المباراة النهائية، ولم يلتزم بموعد عودته للقرية الأولمبية في باريس.

وكان اللاعب قد تعرض لحملة ضخمة اتهم فيها بالتحرش بفتاة فرنسية، وهو ما تم نفيه بالأدلة من جانب جهات التحقيق الفرنسية.