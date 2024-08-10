نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مصطفى شلبى، لحادث سير أثناء قضاء فترة الإجازة الممنوحة للاعبين فى القلعة البيضاء عقب مواجهة فريق زد إف سى يوم “الخميس” الماضى، على استاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة 23 لمسابقة الدورى الممتاز.

ونشر مصطفى شلبى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة لسيارته بعد تعرضه لحادث سير وكتب: “الحمد لله”.

جدير بالذكر أن مصطفى شلبى قد اشتكى من الإصابة فى العضلة الخلفية بالدقيقة 38 أمام زد، ليقرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، استبداله خوفا من تفاقم الإصابة.

وحقق الزمالك الفوز على زد (1-0)، ورفع الفارس الأبيض رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث من 32 مباراة.