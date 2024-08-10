برلماني: مناقشة الحوار الوطني للقضايا الجماهيرية خطوة إيجابية لتعزيز الاستقرار ودعم الدولة المصرية

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مناقشات الحوار الوطني لقضايا الحبس الاحتياطي ومنظومة الدعم وغيرها من القضايا الجماهيرية المهمة، تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات المختلفة.

وأوضح الخبيري أن تناول قضايا هامة مثل الحبس الاحتياطي، والدعم النقدي، والقضايا الجماهيرية بشكل عام يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ومعالجة القضايا التي تلامس حياتهم اليومية، وأن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية للجميع للمشاركة في صنع القرار وتقديم رؤى وحلول فعّالة لمختلف التحديات.

وتابع النائب: أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي ضمن الحوار الوطني تسهم في تعزيز العدالة وضمان حقوق المواطنين، وأهمية إيجاد توازن بين الحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان حقوق الإنسان.

كما شدد النائب على أن مناقشة الدعم النقدي تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكدًا على أهمية أن يكون الحوار الوطني شاملاً وملامساً لكافة القضايا التي تهم المواطن المصري، مشيراً إلى أن مثل هذه الحوارات تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد على حرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية والاستماع إلى آراء جميع الأطياف.

مؤكدًا على أن نجاح هذا الحوار يعتمد على تعاون الجميع وتقديم رؤى بناءة تسهم في دعم الدولة المصرية وتحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات.