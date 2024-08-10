  ” سويلم “:  سرعة شراء وتوريد محركات وقطع غيار ومولدات ديزل للآبار الجوفية بالوادى الجديد

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة بمصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة السد العالى لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة منظومة الموارد المائية فى مجالات تأهيل الترع ومحطات الرفع والمنشآت المائية .

واستعرض الدكتور سويلم موقف عدد من مشروعات تأهيل الترع ، حيث وجه سيادته بإستمرار أجهزة الوزارة المعنية بمتابعة أعمال التنفيذ على الطبيعة لضمان جودة التنفيذ والإلتزام بالإشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة والتشديد على الإلتزام بالجدول الزمنى المقرر ، وعدم استلام أى أعمال تأهيل ترع إلا بعد استيفاء كافة ملاحظات الوزارة .

كما تم عرض موقف شراء وتوريد محركات غاطسة بالطلمبة وقطع غيار محركات غاطسة وقطع غيار كهربائية ومولدات ديزل للآبار الجوفية بالوادى الجديد ، حيث وجه الدكتور سويلم بنهو إجراءات الشراء فى أسرع وقت لخدمة منظومة المياه الجوفية بالوادى الجديد .

وفيما يخص عمليات توريد قطع غيار وتروس وكاميرات مراقبة لمحطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، فقد وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو إجراءات التوريد لخدمة منظومة تشغيل محطات الرفع والتى تعد أحد العناصر الرئيسية الهامة فى إدارة المنظومة المائية .