سامى قمصان يقود تدريبات الأهلى لمواجهة زد.. وسط تصعيد 14 ناشئا للمباريات المتبقية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته مساء اليوم “السبت”، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق زد غدًا “الأحد”، فى الدورى الممتاز.

قاد مدرب الفريق سامى قمصان، المران الجماعى، حيث عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين فى إطار التحضيرات لمباراة زد إف سى.

وقام سامى قمصان بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر، لتصعيد مجموعة من لاعبى فريقى الشباب والناشئين، للمشاركة فى التدريبات والمباريات المتبقية من مسابقة الدورى الممتاز.

وشهد المران تصعيد كل من: حازم جمال ومحمد أبو جريشة وعمر كامل لمركز حراسة المرمى، وإسلام عبد الله ومصطفى أبو الخير ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد أشرف ومحمود لبيب وأحمد طعيمة ومحمد رأفت ويوسف جمال ومحمد أحمد سعد، بالإضافة إلى أحمد عابدين ومحمد عبد الله وآدم ريندوف اللذين يتدربون مع الفريق منذ فترة.

وخلال المران تم التركيز على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يختتم قمصان المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.