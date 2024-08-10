لاعب الأهلى بيرسى تاو على رادار الوداد المغربى

كشف عضو مجلس إدارة نادى الوداد المغربى سعد الدريب، عن الرغبة فى التعاقد مع لاعب الأهلى بيرسى تاو فى فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

يُعد بيرسى تاو أحد نجوم وأبرز لاعبى “المارد الأحمر”، لكن زاد الحديث عن رحيله لأكثر من نادى فى الفترة الأخيرة.

صرح الدريب عبر موقع رياضى، بأن النادى يبحث عن ضم لاعبين جدد لديهم خبرات لتعويض النجوم الذين رحلوا عن الفريق.

قال عضو مجلس إدارة نادى الوداد، أن اللاعب الجنوب أفريقى يُعد من ضمن اهتمامات النادى لضمه هذا الصيف.

ويتبقى فى عقد بيرسى تاو مع الأهلى موسم واحد، حيث ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

ومن جهته، فإن المدير الفنى للأهلى، السويسرى مارسيل كولر لا يمانع فى رحيل بيرسى تاو فى ظل البحث عن إتمام صفقات جديدة.