انتهاء علاقة كولر بمُترجمه خالد جوادى انتهت بعد رحيله

انتهت علاقة المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، بخالد الجوادى مُترجم الفريق برحيله، حيث انتهى عقد الجوادى مع النادى بنهاية الموسم الحالى.

وكشفت مصادر إعلامية، عن رحيل الجوادى بشكل رسمى بعد أن طلب ذلك من الإدارة فى الفترة الماضية، ووافق الأهلى على طلبه.

وسيتم تعيين مترجم جديد للمدير الفنى للأهلى خلال الفترة القادمة، حتى يبدأ مع فترة الاستعداد للموسم الجديد، عقب عودة مارسيل كولر من الإجازة.