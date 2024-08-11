” الشربينى”: ضرورة وضع خطط احترافية لتسويق الوحدات ومواقيت زمنية محددة للمشروعات السكنية بالمدن الجديدة

عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة اجتماعات بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض خطط شركات التسويق العقاري، لتسويق المشروعات السكنية بالمدن الجديدة .

وناقش الوزير مع مسئولى شركات التسويق العقاري، الخطط المستقبلية لطرح وتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، فى ضوء الدراسات التسويقية والاستثمارية الخاصة بالسوق العقارية، وبالتالي يمكن تحديد أولويات المشروعات التى سيتم البدء فى تنفيذها لتلبية الاحتياجات الفعلية للسوق من الوحدات السكنية والمشروعات التنموية المختلفة، من أجل تعظيم العوائد من الاستثمارات التى سيتم ضخها.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة وضع خطط احترافية لتسويق الوحدات السكنية، وتدشين حملات ترويجية على أعلى مستوى، ووضع مواقيت زمنية محددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعظيم العوائد المالية، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، بذلت -وما زالت- جهوداً كبيرة فى تنفيذ المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري، واستمرار دورها في مشروعات التطوير العمراني، والتي يتم تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.