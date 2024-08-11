” المهندسين”: مهندسو مصر أفضل خبراء إنشاءات مترو الأنفاق في الشرق الأوسط

واصلت شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة للمهندسين ، برئاسة مبروك عامر، سلسلة الندوات التي تنظمها لجنة التدريب، برئاسة ماجد المغربي، وعقدت ندوة “منظومة القوى الكهربائية لمشاريع السكة الحديد”، حاضر فيها مدحت السيد علي- الاستشاري بشركة سيسترا الفرنسية.

وخلال كلمته الافتتاحية، رحَّب مبروك عامر، بالمحاضر والحضور ، وبمتابعي المحاضرة عبر زووم ، مؤكدًا حرص مجلس الشعبة على زيادة الكفاءة العلمية والتقنية لمهندسي الكهرباء، مشيدًا بجهود لجنة التدريب في إعداد سلسلة ندوات تتناول موضوعات حيوية هامة ومفيدة لكل المهندسين في حياتهم العملية والعلمية، مشيرًا إلى أن سلسلة الندوات بالشعبة ستتواصل خلال شهر أغسطس الجاري وسبتمبر القادم لتقديم كل ما هو جديد في مجال الهندسة الكهربية.

ومن جانبه أكد ماجد المغربي، أن الشغل الشاغل لمجلس الشعبة الكهربائية وللجنة التدريب ولجميع لجان الشعبة، هو العمل الدائم من أجل خدمة المهندسين وتطوير أدائهم المهني، وتذليل أي عقبات تواجههم في المجال العملي، والارتقاء بالمهنة. وقال: “نعمل جميعًا على قلب رجل واحد لخدمة مهندسي الشعبة وتقديم كل ما هو جديد في مجال الهندسة الكهربائية وتزويد مهندسي الشعبة بكل ما هو حديث”.

وخلال محاضرته أكد المهندس الاستشاري مدحت السيد علي، أن مشروعات السكك الحديدية وعلى رأسها مترو الأنفاق من أضخم وأصعب المشروعات وتحتاج إلى تكنولوجيا عالية ودراسات اقتصادية ومرورية وسكانية دقيقة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تتيح فرص عمل لجميع مهندسي الشُّعب الهندسية.

وأوضح “السيد” الذي شارك في إنشاء مترو القاهرة ومترو دبي ومترو الرياض، أن مصر تمتلك حاليًا مهندسين وشركات ذات خبرات كبيرة في إنشاءات مترو الأنفاق، وقال: “جميع الأنفاق التي أُقيمت في الدول العربية شارك فيها مهندسون وشركات مصرية بما في ذلك أنفاق دبي والرياض وقطر”.

وأضاف: “هيئة الأنفاق التي بدأت عملها في مصر منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي تضم حاليًا أفضل خبراء إنشاء الأنفاق في الشرق الأوسط، لما لهم من خبرات كبيرة تراكمت عبر سنين طويلة”.

وتابع: “جميع خطوط المترو التي يتم إنشاؤها في مصر حاليًا تتم بواسطة شركات مصرية واستشاريين مصريين، بالتعاون مع خبراء وشركات عالمية”.

واستعرض “السيد” في محاضرته الأنظمة المختلفة لمشروعات الأنفاق والسكك الحديدية، معددًا مزايا كل نظام منها.

وأشاد “السيد” بتوجُّه مصر حاليًا إلى توطين صناعة عربات المترو في مصر، مشيرًا إلى أن الهند سبقت مصر في هذا المجال.

ودعا “السيد” جميع المهندسين والشركات الهندسية المتخصصة في المحولات إلى ضرورة صنع ملفات المحولات من الألومنيوم وليس من النحاس، كما هو الحال الآن.. وقال: “جميع الشركات العالمية في أوروبا وأمريكا تصنع ملفات المحولات من الألومنيوم وهو ما يوفر مبالغ كبيرة ويحقق نفس أداء ملفات النحاس.