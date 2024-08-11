بخماسية مقابل هدفين.. بيراميدز يفوز على طلائع الجيش فى “دورىNile”

حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرا على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 5 – 2، فى المباراة التى أقيمت على ملعب جهاز الرياضة مساء اليوم “الأحد”، في الجولة الـ 34 من الدورى المصرى الممتاز.

وسجل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف «هاتريك» فى فوز فريقه بيراميدز أمام طلائع الجيش، فيما أضاف الثنائى محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ الهدفين المتبقين للفريق السماوى فى المباراة.

بينما أحرز كريم طارق وأحمد متعب هدفى فريق طلائع الجيش فى شباك بيراميدز، لتنتهى المباراة بفوز الضيوف بنتيجة 5 – 2.

وبتلك النتيجة، رفع فريق بيراميدز رصيده للنقطة 76 فى المركز الثان٣ي بجدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف الأهلي المتصدر والذى حسم تتويجه باللقب منذ الجولة الماضية، فيما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 39 فى المركز الحادى عشر.