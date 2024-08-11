عضو بالشيوخ: الحوار الوطني يضع القضايا الجماهيرية في أولويات عمله للخروح بحلول واقعية

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ أهمية الحوار الوطني خاصة في هذا التوقيت، حيث يتم مناقشة القضايا الجماهيرية المهمة كالدعم النقدي والحبس الاحتياطي للخروج بحلول واقعية، مشيراً أن الحوار الوطني يمثل ركيزة أساسية لدعم وإستقرار الوطن وإيجاد الحلول للقضايا المهمة.

وأشار “الكحيلي” أنه منذ إنطلاق الحوار الوطني الذي يضم كافة القوي السياسية والشخصيات العامة ونجح في خلق مساحات مشتركة بين الجميع بما يعود بالنفع علي الوطن والمواطن، مشيراً ان الحوار الوطني خلق حراك سياسي للعمل جميعاً علي حل المشكلات والتحديات التي تواجه الوطن.

وقال عضو مجلس الشيوخ إم الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية للجميع للمشاركة في صنع القرار وتقديم رؤى وحلول فعّالة لمختلف التحديات وتابع: ان مخرجات وتوصيات الحوار الوطني تحرص الحكومة علي تنفيذها لما تتضمنه من رؤي وحلول للتعامل مع التحديات الراهنة.

وأكد “الكحيلي” أن قضية الدعم النقدي من القضايا الهامة حيث حرص الدولة علي أن يصل الدعم لمستحقية خاصة للفئات الأولي بالرعاية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مضيفًا: أن جلسات الحوار الوطني تتسم دائما بالتنوع والتعدد والتخصص، وهو ما يثري الجلسات والحوار ويساهم في الخروج بتوصيات ورؤى مهمة وخرجات قابلة للتطبيق، مشيدًا بما أوضحه مجلس أمناء الحوار الوطني بأن اهتماما بقضية الحبس الاحتياطي يأتي استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.