رئيس جامعة بنها يؤكد على بناء قدرات القيادات الجامعية واستثمار الخبرات   

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أن الجامعة حريصة على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقة والحالية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأحد فعاليات دورة (القيادة والتأثير) والذي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ويستمر حتى يوم الثلاثاء 13 أغسطس الجاري ، بحضور الدكتور جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واكد ” الجيزاوي” إن برنامج القيادة والتأثير الذي ينظمه مركز تنمية القدرات يعد نموذجا مثاليا للاستثمار فى الموارد البشرية بالجامعة.

من ناحية أخرى حاضر رئيس الجامعة بمحاضرة عن مهارات القيادة والإشراف وإدارة فريق العمل، وشارك في التدريب كل من الدكتور هاني شحته القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية بمحاضرة عن فنون القيادة والإدارة الجامعية ، والدكتور أشرف شمس الأستاذ بكلية الحقوق بمحاضرة عن الجوانب القانونية والإدارية في الجامعات ، والدكتور محمد غانم العميد السابق لكلية الطب البيطري بمحاضرة عن التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية ، والدكتور محمد والي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور بمحاضرة عن مهارات التحفيز والتفويض وإدارة الازمات، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة بمحاضرة عن الجوانب المالية والإدارية بالجامعة.

من جانبها، قالت الدكتور نجلاء فكرى المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ان الدورة التدريبية يشارك فيها نحو 29 متدرب من الإداريين، وأعضاء هيئة التدريس ويستمر التدريب على مدار 3 أيام وتهدف الى اكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بمهارات القيادة والإدارة الجامعية.