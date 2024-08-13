وزارة العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية فى قطاع البترول بالجيزة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بعنوان “إعرف واحمي نفسك” في قطاع البتروكيماويات ودور السلامة فى الحد من مخاطر بيئة العمل ، بحضور ممثلين عن شركات خالدة للبترول ، و شركة بتروجاس ، وشركة الغازات الصناعية والتعاون للبترول ، بحضور أكثر من 40 عامل ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ، وتحت رعاية وزير العمل محمد جبران ، تناولت فعاليات الملتقى دور مسؤولي السلامة فى حماية المنشاة من مخاطر بيئة العمل ، ومخاطر الحريق المحتملة ، وخطط الطوارئ ، وقواعد الحفاظ على الحياة ، وأهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها فى أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل ، وأهمية تشكيل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية ، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن أهمية صقل وتنمية المهارات والعلوم والمعارف لدى مسئولي السلامة والصحة المهنية بالقطاعات المختلفة ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة ، المستمرة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل لحمايتهم ووقايتهم من المخاطر المحتملة ..