اتحاد الكرة يجتمع مع حسام حسن لمناقشة استعدادات الفراعنة لمواجهتى الرأس الأخضر وبتسوانا

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة المقبل، والذى يشهد اقامة مباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 فى ضوء المستجدات التى طرأت مؤخرا .

ويرغب حسام حسن فى بدء المعسكر يوم 25 أغسطس الجارى، فى الوقت الذى أعلن فيه النادى الأهلى انضمام لاعبيه للمنتخب أول سبتمبر المقبل بعد انتهاء الإجازة التى حصلوا عليها بهدف الراحة خوفا من الإجهاد والإصابات بسبب تلاحم المواسم.

كما يناقش المجلس مع حسام حسن مواعيد مباريات كأس مصر، حيث يرغب المجلس في إنهاء البطولة يوم 30 أغسطس الجاري من أجل فتح القيد للموسم الجديد أول سبتمبر بعد رفض الكاف منح الجبلاية 48 ساعة إضافية بشكل استثنائى.