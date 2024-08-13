” الشربيني” : نهدف لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات ورفع نسب الإشغال بالمدن الجديدة

عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم، مع مسئولى شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لاستعراض الرؤى والمقترحات لتعظيم دور الشركة كأحد أذرع وزارة الإسكان فى مجال التطوير والتسويق العقاري، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير.

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلى عن خطط شركة سيتي إيدج، لإدارة وتشغيل وتسويق العديد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان، ومنها مشروع “زاهية” بمدينة المنصورة الجديدة، وكمبوند”مزارين” بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع الحي السكني الخامس “جاردن سيتي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع”حديقة تلال الفسطاط” بمحافظة القاهرة، وغيرها من المشروعات.

وأكد الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها فى تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري، واستمرار دورها في مشروعات التطوير العمراني، والتي يتم تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.