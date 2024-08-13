الأهلى يسوق لاعبيه الشباب فى الميركاتو الصيفى

تحاول لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي استغلال الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الناشئين بعد حسم درع الدورى، باعتبار أن المباريات المتبقية تحصيل حاصل، فى تسويقهم بشكل جيد من أجل إعارتهم لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معهم، على أمل اللعب فى أندية أخرى يكتسبون خلالها الخبرات اللازمة قبل العودة مجددا إلى القلعة الحمراء.

ويحرص مدرب الأهلى والقائم بأعمال المدير الفنى سامى قمصان، على تجهيز لاعبيه وتدريبهم على بعض الجمل الفنية والخططية التى ينوى تطبيقها فى المباراة القادمة، وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين في مباراة زد إف سى، والتى فاز بها بهدفين مقابل هدف، لتداركها فى مواجهة الفريق البترولى إنبى القادمة، وفى مباراة مودرن سبورت بختام منافسات الدورى للموسم الحالى.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسرى مارسيل كولر، على لقب الدورى الممتاز، للموسم الثانى على التوالى، كما تعد هذه المرة السادسة للأهلى التى يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة بـ3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة فى مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.