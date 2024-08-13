فترة إعداد للاعبى الأهلى فى المنتخب قبل مباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا

يستعد المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسنـ لتجهيز فترة إعداد كاملة للاعبى النادى الأهلى، خلال المعسكر المقبل الذى يشهد مباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وقرر النادى الأهلى بالاتفاق مع المدير الفنى مارسيل كولر، انضمام لاعبى الفريق لمعسكر المنتخب يوم 2 سبتمبر المقبل، وهو موعد بدء الأجندة الدولية، فى الوقت الذى كان يرغب فيه الجهاز الفنى للمنتخب بدء المعسكر يوم 25 أغسطس الجارى حتى يدخل اللاعبون فى أجواء المباراتين مبكرا بجانب تحقيق أقصى استفادة من المعسكر ونقل أفكار الجهاز الفنى للاعبين.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا جديدا مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة المقبل، والذى يشهد مباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 فى ضوء المستجدات التى طرأت مؤخرا.

كما يناقش المجلس مع حسام حسن مواعيد مباريات كأس مصر، حيث يرغب المجلس في إنهاء البطولة يوم 30 أغسطس الجاري من أجل فتح القيد للموسم الجديد أول سبتمبر بعد رفض الـ«كاف»، منح الجبلاية 48 ساعة إضافية بشكل استثنائى.