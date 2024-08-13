تعرف على تفاصيل انتقال محمد عبد المنعم إلى نيس

حسم نادى نيس الفرنسى بنسبة كبيرة انتقال المدافع محمد عبد المنعم إلى صفوفه قادما من الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفى انتظار الإعلان الرسمى عن الصفقة.

وكان اسم محمد عبد المنعم، قد ارتبط بالانتقال إلى الدورى الفرنسى، عبر بوابة نيس على مدار الأسابيع القليلة الماضية، حيث ذكر موقع «فوت ميركاتو» الفرنسى في تقرير له، أن إدارة نيس اتفقت مع الأهلى على انتقال اللاعب إلى قلعة ملعب «أليانز ريفيرا».

وبلغت قيمة الصفقة 5 ملايين يورو، منها 4 ملايين قيمة الصفقة بالإضافة إلى مليون يورو كمكافآت، ولا يزال الأهلى ونيس يتناقشان على كافة الأمور والتفاصيل الأخيرة الخاصة بالصفقة، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عنها.

وسيوقع عبدالمنعم على عقود مع نيس لمدة 4 سنوات، تنتهي فى 30 يونيو 2028، وذلك بحسب ما ذكره موقع «فوت ميركاتو» الفرنسى.

وشارك محمد عبد المنعم مع الأهلى فى 115 مباراة سجل فيها 8 أهداف منذ قدومه إلى القلعة الحمراء فى صيف 2021 قادماً من سموحة، كما محمد عبد المنعم مع الأهلى بـ«10» ألقاب محلية وقارية.