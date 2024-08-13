بالورود.. نادى الجزيرة الإماراتى يستقبل محمد الننى

وصل اللاعب المصرى محمد الننى، لاعب وسط نادى الجزيرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى، ليبدأ مشواره مع فريقه الجديد، حيث كان نادى الجزيرة، قد أعلن فى وقت سابق عن ضم محمد الننى الذى ترك أرسنال بعد 8 سنوات.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الجزيرة عبر موقع «إكس» للتواصل الاجتماعى فيديو للحظة وصول الننى إلى مقر نادى الجزيرة، كما قدم مسؤولو نادى الجزيرة باقات الورود للدولى المصرى الذى تألق مؤخراً مع الفراعنة فى أولمبياد باريس 2024.

وجاء الننى إلى الجزيرة بعدما قاد منتخب مصر للتأهل إلى نصف نهائى منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، كما أشارت تقارير قد ذكرت أن الننى سيحصل على راتب 3 ملايين دولار أمريكى فى الموسم فى عقده مع الجزيرة.

ويذكر أن نادى الجزيرة الإماراتى، لم يكشف حتى الآن عن مدة تعاقده مع لاعب خط وسط الأرسنال السابق.