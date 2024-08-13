قميص مانشستر يونايتد يثير جدلًا واسعًا على «السوشيال ميديا»

أثار القميص الثالث لنادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، للموسم الكروي الجديد «2024-2025» حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب ألوانه الأحمر والأبيض والأسود.

وكانت شركة «أديداس»، قد أعلنت عن إصدار القميص الثالث لخمسة فرق، هى مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وريال مدريد وأرسنال ويوفنتوس.

وظهر فى الإعلان عن القمصان خمسة أساطير يمثلون الأندية الخمسة، وهم الإنجليزى «ريو فيرديناند»، والألمانى «باستيان شفاينشتايجر»، والفرنسى «زين الدين زيدان»، والفرنسى «باتريك فييرا»، والإيطالى «أليساندرو ديل بييرو».

ويحمل القميص الثالث لمانشستر يونايتد الشعار الكلاسيكي لـ«أديداس»، والذى يعود إلى قميص الفريق للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضى، والذى يظهر بجوار شعار «الشيطان الأحمر» الشهير ليونايتد، والذى يحل محل الشعار التقليدى.

لكن ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى هو ما ظهر على صدر القميص، إذ ظهر العلم ثلاثى الألوان الأحمر والأبيض والأسود.

وأشار عدد كبير من الجماهير فى بعض التعليقات على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعى، إلى أن الألوان التي ظهرت على القميص تشير إلى «علم مصر»، الذى يضم الألوان الثلاثة أيضا، وهى الأحمر والأبيض والأسود بشكل عرضى.

فيما قال آخرون إنه يشبه العلم السورى، ومنهم من قال إنه يشبه العلم العراقى وغيرها، لكن الحقيقة أن هذا العلم هو أحد الرموز الشهيرة التي تستخدمها جماهير مانشستر يونايتد منذ عدة عقود.

ويؤكد نادى مانشستر يونايتد عبر موقعه أن العلم ثلاثى الألوان- الأحمر والأبيض والأسود- يوحد مشجعى النادى فى جميع أنحاء العالم.