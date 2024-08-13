3 مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصرى يفاضل بينها اتحاد الكرة

يفاضل اتحاد الكرة، بين 3 مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصرى الرباعى، والذى يقام بمشاركة بطل الدورى المصرى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، بجانب فريق رابع يتم توجيه الدعوة له من الجانب الإماراتى مستضيف البطولة.

ويفاضل اتحاد الكرة بين 3 مواعيد للسوبر، وهى الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر المقبل، أوالفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل، أو فى ديسمبر المقبل.

وتنص لائحة السوبر الرباعى المقرر إقامتها بالإمارات على مشاركة بطل الدورى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، على أن يختار الجانب الإماراتى مستضيف البطولة الفريق الرابع.

من ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة المقبل، والذي يشهد مباراتي الرأس الأخضر وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 فى ضوء المستجدات التى طرأت مؤخرا .

ويرغب حسام حسن في بدء المعسكر يوم 25 أغسطس الجارى، في الوقت الذي أعلن فيه النادي الأهلى انضمام لاعبيه للمنتخب أول سبتمبر المقبل بعد انتهاء الإجازة التى حصلوا عليها بهدف الراحة خوفا من الإجهاد والإصابات بسبب تلاحم المواسم.