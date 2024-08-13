الزمالك يتواصل مع نداى لتسوية المستحقات بعد الشكوى للفيفا

يسعى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب للتواصل مع لاعب الفريق السابق السنغالى إبراهيما نداى، لتسوية مستحقاته المتأخرة لدى النادى، والتى تبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وينتظر الزمالك وصول مخاطبات من الاتحاد الدولى يخطرهم بشكوى اللاعب ضد النادى رسميا، حتى يتم التواصل مع نداى لتسوية مستحقاته المالية المتأخرة والوصول إلى حل فى الأزمة.

وطلب نداى فى شكواه الحصول على مليون ونصف مليون دولار قيمة مستحقاته المتأخرة، بإلإضافة إلى تعويض إضافى، بسبب إخلال الزمالك ببنود التعاقد.

وكان الزمالك قد عرض علي نداى انتهى عقده مع النادى، جدولة مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك والتى تصل إلى 750 الف دولار، وذلك قبل تقديم شكوى من اللاعب ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

كما عرض الزمالك على اللاعب الحصول على جزء من المستحقات، على أن تتم جدولة باقى المبلغ خلال عام، إلا أن اللاعب رفض وقرر شكوى النادى.