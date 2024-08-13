عرض من قطر القطرى لضم أحمد عبد القادر من الأهلى

تلقى النادى الأهلى عرضا من نادى قطر القطرى، للتعاقد مع صانع ألعاب الفريق أحمد عبد القادر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب أحمد عبد القادر فى خوض تجربة الاحتراف فى ظل عدم مشاركته بصفة أساسية مع الفريق، فى ظل القيادة الفنية للسويسرى مارسيل كولر.

ومنح المدرب المساعد لفريق كرة القدم بالنادى الأهلى والقائم بأعمال المدير الفنى مؤقتاً، سامى قمصان، ثنائى الفريق أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم إجازتهما السنوية ليلحقا بلاعبى الفريق الذين حصلوا على راحة سلبية منذ فوز الأهلى ببطولة الدورى المصرى الممتاز يوم “الخميس” الماضى.