بلدية المحلة يخسر من الجونة ويلحق بالمقاولون والداخلية لدورى المحترفين

هبط فريق بلدية المحلة إلى دورى المحترفين، بعد خسارته أمام نظيره الجونة بنتيجة 1 – 2 فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم «الثلاثاء»، فى إطار منافسات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من الدورى المصرى الممتاز.

ويدين فريق الجونة بالفضل في تحقيق الانتصار أمام البلدية لمهاجمه راندريانانتيناينا، بعد تسجيله هدفين خلال المباراة، فيما سجل محمد أشرف هدف الضيوف الوحيد فى المباراة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الجونة رصيده للنقطة 36 فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، وضمن بقائه فى المسابقة بالموسم القادم.

فيما تأكد هبوط فريق بلدية المحلة لدورى القسم الثانى «دوري المحترفين» فى الموسم القادم، إلى جانب فريقى الداخلية والمقاولون العرب.