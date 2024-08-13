التعادل يحسم لقاء فاركو والبنك الأهلى فى “دورىNile”

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فاركو والبنك الأهلى، التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو البنك الأهلي على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة، ولكن تألق الحارس محمد شيكا حرمهم من تسجيل هدف التقدم.

وبتلك النتيجة، رفع فريق البنك الأهلي رصيده للنقطة 35 في المركز الثالث عشر بالدوري الممتاز، فيما وصل رصيد فاركو إلى النقطة 32 في المركز الخامس عشر بالمسابقة.

فيما تأكد هبوط الثلاثي بلدية المحلة والداخلية والمقاولون العرب لدوري المحترفين في الموسم القادم، قبل إقامة الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.