بعد التعادل مع الدراويش.. المقاولون العرب يهبط لدورى المحترفين

بعد تعادله إيجابيا بهدف لمثله مع نظيره الإسماعيلى، هبط فريق المقاولون العرب إلى دورى المحترفين، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم «الثلاثاء»، فى إطار منافسات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من الدورى المصرى الممتاز.

وسجل فريق المقاولون العرب هدف التقدم عن طريق لاعبه محمد سالم فى الدقيقة 66، قبل أن يدرك عبدالرحمن مجدى هدف التعادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الإسماعيلى رصيده للنقطة 33 في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، وضمن بقائه فى المسابقة بالموسم القادم، فيما تأكد هبوط فريق المقاولون العرب لدورى القسم الثانى «دورى المحترفين» فى الموسم القادم.