للعام الثالث على التوالي وبمشاركة برلمانية.. تنظم قافلة طبية لذوي الإحتياجات الخاصة بمركز فوه كفرالشيخ

أكدت النائبه الدكتورة هالة فوزى أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعضو المجلس عن دائرة دسوق وفوه ومطوبس بكفرالشيخ، ورئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال بالمحافظة: أنه تم الإنتهاء من القافلة الطبية حياة (3)، والتى نظمها مركز الأمل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجمعية سيدات أعمال المستقبل، وهذه القافلة الناجحة يتم تنظيمها للعام الثالث علي التوالى، حيث أن هذا النشاط ينفذ سنويا،وقد تم التوسع هذا العام ليشمل تخصصات متعددة ويضم أكبر فئة من المستفيدين من ذوى الإحتياجات الخاصه، وهذا يحدث لأول مره فى تاريخ القوافل الطبية.

وأوضحت “أبو السعد” أنها أولت اهتماما كبيرا، بالقوافل الطبية لذوى الإحتياجات الخاصة لكونها أحد أهم السبل، لتوفير رعاية طبية ودعم للأشخاص الأكثر إحتياجًا، وخاصة فئة ذوي القدرات الخاصة، والذين يعانون من أوضاع إقتصادية وصحية صعبة، وإيمانا منها بالدور المجتمعي لتوفير الخدمات اللازمة لأبناء محافظة كفر الشيخ، بهدف تعزيز الوعي الصحى لدي الأهالي، وتم توفير نخبة من الأساتذة والاستشاريين بجامعة الإسكندرية، مع توفير المعلومات والتوجية اللازم للعناية بصحة الاطفال ذوي القدرات الخاصة مع المتابعة مع الحالات بعد الكشف عليهم.

فيما أشارت نسمة الميموني مديره مركز الأمل لرعاية ذوى الإحتياجات الخاصه بجمعية سيدات أعمال المستقبل، أن هذه القافلة الفريده من نوعها، والتى لاقت نجاحًا كبيرًا، تضمنت عدد 10 عيادات متخصصة في مخ وأعصاب الأطفال، بقيادة د. بيومي علي د. وفاء مصطفي طب أطفال، د. محمد فاخر حسن الباطنة، د. مجدي إيهاب طب وجراحة العيون، د. محمد العشري إستشاري طب والعيون، د. عبير عليوة، د. بسنت أحمد، د. نادين أحمد، والبصريات المهندس فهيم شهاب، والمهندس فايزة عبد الغني العظام، د. محمود شرف الأسنان، د. شيماء شحاته، الدكتور أحمد صلاح السمعيات، الدكتور نيرفين نشأت، الدكتور مروان العسكرى، والدكتورة إيريني مجدى الأنف والأذن والحنجرة.

وأسفرت هذه القافلة الناجحة بكل المقاييس، علي توقيع الكشف علي عدد 900 طفل من ذوي القدرات والإحتياجات الخاصة.

ويذكر أن القافلة تم تنظيمها بمدينة فوة، وقد صاحب القافلة إضافة مهرجان ترفيهي للأطفال لإضفاء جو من المرح للأطفال بمصاحبة بعض الفرق الموسيقية، وقد تم توزيع (تيشرتات) لجميع الأطفال المشاركين، إضافة الي بعض الادوية المجانية والنظارات الطبية، وتنظم هذه القافلة ضمن فاعليات خطة مركز الأمل لرعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والممول من صندوق دعم المؤسسات والمشروعات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، وقد لاقت القافلة نجاحا كبيرا وإعجاب وثناء الأهالي داخل المحافظة.