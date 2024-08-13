وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل وفدًا من حزب حماة الوطن

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب “حماة الوطن” ووفد من الحزب، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل المستشار محمود فوزي اللقاء بالترحيب بوفد “حماة الوطن”، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من دور الوزارة في التواصل السياسي مع كافة الأحزاب والتيارات المختلفة، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال كل الآراء والمقترحات.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على حرص الوزارة للتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات ومختلف المؤسسات بالدولة والأحزاب من أجل التكامل لدعم جهود التنمية والاستقرار.

من جانبه، تقدم الوفد بالتهنئة للوزير على منصبه، مشيدين بدور الحوار الوطني في كونه أرضية وطنية مشتركة تستوعب كل الاختلافات، وخلال اللقاء قدم الحزب رؤية اقتصادية للوزارة وللحوار الوطني.

وناقش وفد “حماة الوطن” جهود الدولة في الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات والمبادرات، التي تقوم الدولة بإطلاقها بهدف التخفيف على المواطنين ورفع مستوى المعيشة، مثمنين دور مبادرة حياة كريمة، وختم اللقاء بتقديم الوفد درع حزب”حماة الوطن” للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.