ضد التيار ..أمينة النقاش تكتب:فى انتظار قرار الدكتور مدبولى

مرت مرور الكرام واقعة الطبيبة المنتقبة وتعنيف محافظ سوهاج لسلوكها فى التعامل الحرفى مع القانون دون مراعاة حالة المرضى العاجلة، ثم استقبالها والاعتذار الرسمى لها من رئيس الحكومة ونقابة الأطباء والمحافظ. ليس أسوأ من أن تُخمد الحملة الإعلامية التى صاحبت تلك الواقعة، سوى غلق الموضوع ومن ثم نسيانه نهائيا، كما هى العادة دائما فى بر مصر . مع أن الموضوع ينبغى أن يظل مطروحا لكى يفتح بشجاعة ومسئولية الأبواب الموصدة، لمناقشة الدور المخرب للدعوة السلفية فى الحياة المصرية، التى تروج منذ أكثر من نصف قرن، من خلال الكتب والكاستات وخطب الزوايا والمساجد، لخرافات لا علاقة لها لا بالفقه، ولا بالحقيقة وفى القلب منها الزعم بأنها شىء، وجماعة الإخوان شىء آخر، والقول أن أبواب الجنة مفتوحة دائما أمام المنتقبات، مع أن شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب ذكر فى أكثر من مناسبة أن النقاب ليس فرضا ولا سنة وغير مستحب .

لكن النقاب بات ينتشر بشكل مذهل فى الشوارع والأماكن العامة كالنوادى وحتى المقاهى والشواطئ والمركبات العامة، وانتقل منها إلى كل مؤسسات الدولة :فى المدارس والجامعات والمستشفيات ومؤسسات الخدمة العامة، بصمت مؤلم من الجهات الرسمية المسئولة . وكان الدكتور جابر نصار الرئيس السابق لجامعة القاهرة قد حظر على الأكاديميات ارتداءه فى المدرجات الدراسية، وبعد تركه لمنصبه عادت ريمة لعادتها القديمة، بشكل أسوأ مما كانت عليه فى السابق، فى رسالة تقول إن الحركة السلفية أقوى من سلطة الدولة، التى تقف عاجزة عن التصدى لهذا الخطر، برغم ما يشكله من تهديد للسلم الاجتماعى ولسلطة البحث والتحرى فى الجرائم التى ترتكب من خلف ارتدائه .

خطر الحركة السلفية يتمثل فى الانتشار الواسع لها فى معظم المحافظات، وأغلب المنتسبين إليها، هم من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمستويات التعليمية الأولية والمتوسطة، الذين تقوم باستقطابهم عبر آلاف المساجد والزوايا التى تقيمها، ومن خلال امتلاكها لأكثر من 15 جمعية خيرية تحظى بتمويل خليجى هائل، تهيمن من خلالها على عقول البسطاء من المواطنين . ليس هذا فحسب بل أمتد تأثيرها على فئات من الطبقة المتوسطة والأثرياء الجدد.

وما يحدث فى الشارع المصرى يكشف مدى نفوذها، فى الازدياد الملحوظ لارتداء النساء للنقاب ، وإطلاق الرجال للحى وارتداء الجلاليب البيضاء، ونشر ثقافتها ولغتها المفتعلة التى يعتد بها دون تفكير، بسطاء أميون، باعتبارها من أصول الدين. هذا فضلا عن إنفاق الأموال الطائلة لحث الفنانات على الاعتزال، ونشر طقس العقيقة احتفالا بالمولود الجديد .فضلا عن الدعوة لتعدد الزوجات، وتحريم منع الختان وتكفير استخدام موانع الحمل، وتحليل زواج القاصرات، وتعميم الزيارات المتتكررة لأداء العمرة ، التى تحولت لبزنس للإثراء، وغير ذلك من عادات اجتماعية سيئة، تهدر فى كل لحظة جهود الدولة نحو التحديث والتنمية، وتلتهم بالنصب والفهلوة والمتجارة بالدين، كل عوائدها !

قبل فترة وصف أحد دعاة السلفية نفسه بأنه ليس عالما فى شئون الفقه والدين ، بل هو مجرد واعظ للعامة من مريديه، يلقنهم كما تدعو الكتيبات التى يجرى توزيعها على مدخل المساجد، ألا “يرى المريد على وجه الأرض أحب إليه من شيخه “لتصبح العلاقة بين الشيخ والمريد كعلاقة العبد وربه، كما يقولون فى تلك الكتيبات، التى تحفل بالخزعبلات فيكدس الشيخ الثروات من مواعظه التافهة، بعد أن أصبح المريدون عاجزين عن العيش فى الحياة ، دون فتوى يومية منه وموعظة فى شئونها أو رقية شرعية تحميهم من حسد الآخرين !

فى سنة حكم الإخوان تحول السلفيون إلى الذراع المسلح لها، وإلى جيش الجماعة الذى ينفذ أوامرها . ومن بين تلك المهام ترويع المجتمع ،التى تجلت فى عمليات القتل والتصدى للمظاهرت السلمية لمعارضى الجماعة، والاعتداء على المواطنين، وقطع الطرق والكبارى ،وتعطيل المصالح الحكومية، ومحاولة اقتحام وزارة الدفاع . ولم تتوقف جهودهم مع اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين، اللذين تمر هذه الأيام الذكرى الحادية عشر لتدخل القوى الأمنية لفضهما .

هذا فضلا عن مهام الحشد للانتخابات العامة والرئاسية والاستفتاءات الدستورية ،والاعتصامات المليونية، واحتلال مدينة الانتاج الإعلامى، ومبنى المحكمة الدستورية، وهدم القبور وتحطيم تماثيل الميادين العامة. بالإضافة إلى حملات التكفير والتحريض اليومية عبر قنواتهم ومليشياتهم الإليكترونية ضد قوات الجيش والشرطة ورجال القضاء، وكل مؤسسات الدولة التى تعهدوا بهدمها .

كرست حشود السلفيين الفوضى، بفاشية دينية، تتخفى وراء فهم جاهل وقاصر وانتقائى للشريعة ، تريد فرضه على شعب يعرف دينه جيدا، وتلتزم دولته الحديثة بمبادئه، منذ عهد محمد على فى بدايات القرن التاسع عشر، وحتى الآن .

كنت أتمنى من المسئولين الذين تقاطروا أفرادا وجماعات لإعتذار محق للطبيبة المنتقبة، أن يطالبوها بالالتزام بحقوق المجتمع، وأنه لا يحق لها أن تمارس دورها فى الكشف على المرضى وهى ترتدى النقاب . لقد ساد الاعتقاد، أن الحركة السلفية تنشط وتتوغل فى حماية من الدولة ومؤسساتها، فمتى يا يادكتور مدبولى تصدر قرارك، بحظر ملزم لارتداء النقاب فى أماكن العمل كافة؟