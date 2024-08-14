تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة طلائع الجيش

استقر المدير الفنى للفريق الأول لنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، على تشكيلة فريقه لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم «الأربعاء»، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

وسيقوم مدرب نادي الزمالك جوزيه جوميز، بالدفع بالبنينى سامسون أكينولا فى قيادة هجوم الفريق فى مواجهة طلائع الجيش اليوم.

ومن المتوقع ـأن يأتى تشكيل نادى الزمالك على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمود الشناوى – الدفاع: محمد السيد، مصطفى الزنارى، حسن أبو المعاطى، أحمد مجدى – الوسط: سيف جعفر، محمد أشرف «روقا»، مهاب ياسر – الهجوم: محمد عاطف، سيد عبد الله نيمار وسامسون أكينولا.

ويـأتى فريق نادى الزمالك فى المركز الثالث لترتيب الدورى المصرى برصيد 55 نقطة، فيما يأتى فريق طلائع الجيش فى المركز الحادى عشر برصيد 39 نقطة، وسيواجه نادى الزمالك نظيره فريق بلدية المحلة، يوم السبت المقبل فى ختام مباريات بطولة الدورى المصرى.