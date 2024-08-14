محافظ الغربية يكرم الطالبة رهف توفيق الخامس على الجمهورية بالثانوية العامة

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة الطالبة رهف محمد توفيق الخامس على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، وابنة الزميل محمد توفيق أمين عام مساعد حزب التجمع بالغربية، لتهنئتها بمناسبة تفوقها الدراسي وحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وحرص المحافظ على تكريم الطالبة رهف توفيق معربا عن سعادته البالغة بحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية ، وتقدم محافظ الغربية بخالص التهاني القلبية للطالبة، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح فى مسيرتها العلمية كونها نموذج مشرف ومثالاً يحتذى به في الجد والاجتهاد.

كما قدم التهنئة لأسرة الطالبة مشيداً بدورها البارز في وصول بنتها لهذا المستوى الرفيع من التفوق والتميز العلمي، مشيدًا بجهود قيادات التربية والتعليم بالغربية وحرصهم على إنجاح العملية التعليمية، وحرصهم على توفير المناخ التعليمي الجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة وجهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وأكد محافظ الغربية على دعم المحافظة الدائم والمستمر للطلاب الأوائل لأنهم الجيل الجديد الذي سيساهم في تحقيق بناء مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن تكريم المتفوقين بالشهادة الثانوية العامة تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق مؤكدًا الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.