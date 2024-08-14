تشكيل الأهلى المتوقع لمباراة اليوم أمام إنبى

استقر المدرب العام للنادى الأهلى سامى قمصان، على تشكيلة فريقه لمواجهة الفريق البترولى إنبى مساء اليوم «الأربعاء»، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز.

وسيدفع المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى للنادى الأهلى سامى قمصان، بمجموعة من الشباب فى تشكيلة فريقه لمواجهة إنبى اليوم، بعد إراحة اللاعبين الأساسيين بقرار من المدير الفنى للأهلى، السويسرى مارسيل كولر، عقب حسم لقب الدورى المصرى للمرة الـ 44 فى تاريخ الأحمر، خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن يأتى تشكيل الأهلى المتوقع فى مباراة اليوم على النحو التالى:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف – الدفاع: عمر كمال، معتز محمد، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس – الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدى «أفشة»، مصطفى أبو الخير – الهجوم: محمد عبد الله، محمود كهربا، إسلام عبد الله.

ويأتى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى فى صدارة بطولة الدورى الممتاز برصيد 84 نقطة، فيما يأتى الفريق البترولى إنبى فى المركز التاسع برصيد 43 نقطة.