وزارة العمل: لجنة لمتابعة حادث سقوط سقالة وصرف تعويضات للمتوفين والمصابين بالدقهلية

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أنه جرى تشكيل لجنة من إدارة العمالة غير المنتظمة وإدارة الرعاية وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة الدقهلية برئاسة وكيل المديرية ، وذلك لمُتابعة تداعيات حادث سقوط سقالة معدنية في كمبوند الحي الفرنسي بمدينة المنصورة ، والذى تنفذه شركة بيان للاستثمار العقارى ،والذى أسفر عن وفاة اثنين من العمال التابعين لأحد المقاولين أثناء عملهم على واجهة إحدى العمارات داخل الموقع ،وإصابة ثالث في حالة حرجة داخل العناية المركزة ،سقطوا جميعًا من فوق “السقالة” ،أثناء عملهم أمس ،والمتوفين هم: محمد المتولي علي، 46 سنة، مقيم بشارع الجلاء بالمنصورة “وفاة”، وزياد جمال عوض 20 سنة، من كفر بهوت بنبروه،”وفاة”، والمصاب محمد علي عكاشة ،16 سنة “،من قرية نبروه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديرية بمتابعة الحادث ، وسرعة صرف التعويضات اللازمة من حسابات العمالة غير المنتظمة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 الف جنيه للمُصاب،وذلك بعد استيفاء الأوراق ،والمُستندات اللازمة للصرف طبقا للوائح والنظم المعمول بها ، مقدماً خالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا،داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته ،ويلهم اهلهم ،وذويهم الصبر والسلوان..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتكليفات وزير العمل محمد جبران ، حيث انتقل وفد المديرية برئاسة وكيل المديرية ،إلى موقع الحادث للمعاينة والوقوف على الأسباب التى أدت الى وقوع الحادثة لتفادي تكرارها ، كما توجه الوفد الى “المستشفى” لزيارة المصاب والاطمئنان على حالته الصحية ، والاستماع الى الطبيب المعالج والذى أكد على استقرار حالته الصحية بعد وضعه على أجهزة التنفس الصناعى ، وما زال فاقد الوعي وتحت الملاحظة لحين الإفاقة واستعادة الوعي حتى يتم استكمال علاج الكسور والكدمات بعد استقرار حالته الصحية ، كما تم التواصل مع أهالي الضحايا وتقديم واجب العزاء نيابة عن الوزير ، وطلب المستندات اللازمة لصرف التعويضات المقررة لهم ..