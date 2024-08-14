وزارة العمل: محاكاة لعملية إخلاء إذا تعرض مبنى وزارة العمل لحادث طارئ

قالت وزارة العمل فى بيان لها ،اليوم الأربعاء، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية المهنية بالوزارة ،قامت بتنفيذ تجربة اخلاء طوارئ فى بعض ادوار ديوان”الوزارة”، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، نظمها فريق الاخلاء بكل دور ، والذى قام بتيسير عملية خروج زملاءهم بشكل منتظم الي نقاط التجمع الرئيسية المحددة مسبقا بالخارج، وبعد انتهاء تجربة الاخلاء، وتسجيل المدة الزمنية لها، قام العاملين بالعودة الي مكاتبهم ،و استئناف العمل بشكل طبيعى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للإدارة المركزية وفريق الإخلاء والطوارئ بالوزارة ، بعمل محاكاة لخطة إخلاء واقعية ، فى حال التعرض لأى حادث طارئ داخل المبنى ، وتحديد الادوار لكل أعضاء فرق الإخلاء والإسعافات الأولية بالوزارة ، وأهمية رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات التي تحدث بشكل مفاجئ ،لأهمية الوعي بالسلامة و الصحة المهنية و ضرورة تطبيق الاسس السليمة للاخلاء في حالات الطوارئ..

وأوضحت غادة عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، ان الإدارة تختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الانتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات ، فى ظل تطبيق معايير العمل الدولية التى أقرتها منظمة العمل الدولية وصدقت عليها الدولة المصرية والتى تعتبر مبادئ توجيهية بشأن نظم إدارة السلامة والصحة المهنيتين،و تتجلى فيها قيم وصكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بحماية صحة العمال وسلامتهم ، وفقا للمبادئ الدولية المتفق عليها والتي حددتها هيئاتها المكونة الثلاثية. ويوفر هذا النهج الإطار السليم لتنمية ثقافة سلامة مستدامة داخل الوزارة ..

كما أضافت رئيس الإدارة المركزية ، انه من بين الإدارات التابعة للوزارة ، الإدارة العامة للأزمات والتى تختص بتهيئة كافة قطاعات الوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها لتحقيق الإستقرار فى بيئة العمل ، بالتعاون والتنسيق مع باقى الإدارات ، فى آداء مهامها المنوطة بها طبقاً لمفهوم اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ..