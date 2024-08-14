الليلة.. ريال مدريد يستهدف العرش التاريخى أمام أتالانتا الإيطالى

فى افتتاح الموسم الجديد «2024-2025»، يستعد فريق ريال مدريد الإسبانى وأتالانتا الإيطالى لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبى، والتى تُقام فى تمام العاشرة مساء اليوم «الأربعاء» بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطنى فى العاصمة البولندية وارسو.

ويشارك ريال مدريد في مباراة كأس السوبر القارى بصفته بطلًا لدورى أبطال أوروبا فى الموسم الماضي، فيما تأهل أتالانتا الإيطالى باعتباره حامل لقب الدورى الأوروبى.

وهذه هى النسخة رقم 49 لبطولة كأس السوبر الأوروبى، التى بدأت فى عام 1973، والتى كانت فى البداية تُقام بين بطل دورى الأبطال وبطل كأس الكؤوس الأوروبية، وتم استبداله منذ عام 2000 بحامل لقب كأس الاتحاد الأوروبى «الدورى الأوروبى حاليا».

وفرضت الأندية الإسبانية نفسها بقوة فى السوبر الأوروبى، حيث أن 30 نسخة سابقة شهدت مشاركة فريق إسبانى، علما بأن أندية الليجا حققت 16 لقبا، وقبل مباراة الليلة، شارك ريال مدريد فى 8 نسخ لكأس السوبر فاز فى 5 منها أعوام 2002 و2014 و2016 و2017 و2022، فيما خسر فى 3 مناسبات أعوام 1998 و2000 و2018.

ويقتسم ريال مدريد صدارة أكثر الأندية تتويجا بكأس السوبر مع برشلونة الإسبانى وميلان الإيطالى بـ5 ألقاب لكل فريق، وفى حالة فوزه الليلة سينفرد بالعرش التاريخى بـ6 ألقاب، فيما يشارك فريق أتالانتا الإيطالى فى السوبر القارى لأول مرة فى تاريخه.