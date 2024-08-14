قبل إنطلاق المعسكر المقبل.. جهاز المنتخب يطلب تقريرًا طبيًا عن المصابين

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، من الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، تجهيز تقريرًا طبيًا عن حالة اللاعبين الدوليين المصابين، قبل الإعلان عن قائمة المنتخب فى نهاية الشهر الجارى، استعدادا لمباراتى الجولة الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا، أمام منتخبى كاب فيردى وبوتسوانا.

وتعرض عدد من اللاعبين المؤثرين فى قائمة المنتخب للإصابة فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم أحمد سيد «زيزو»، الذى أصيب فى معسكر المنتخب الأوليمبى بأولمبياد باريس 2024، وكذلك كريم فؤاد الذى تعرض لقطع بالرباط الصليبى فى مباراة الأهلى بالدورى، وأسامة جلال المصاب فى صفوف بيراميدز.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قائمة اللاعبين الذين سيتم استدعائهم لمعسكر منتخب «الفراعنة»، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يستعد المنتخب لمواجهة مهمة فى تصفيات أمم أفريقيا.

وكانت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، قد أوقعت منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة، والتى تضم إلى جواره كلا من: «كاب فيردي، موريتانيا، وبتسوانا».