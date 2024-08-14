جامعة بنها تستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث 

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، و الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعات الحكومية والذي عقد فى رحاب مقر جامعة بنها .

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته باستضافة جامعة بنها لاجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا ، موجها التحية لأعضاء المجلس والسادة الحاضرين.

واستعرض رئيس الجامعة في كلمته رؤية ورسالة جامعة بنها العلمية والبحثية والامكانيات التى يتميز بها الجامعة على كافة المستويات.