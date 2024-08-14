محافظات

جامعة بنها تستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث 

كتب رضا النصيرى
1

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، و الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعات الحكومية والذي عقد فى رحاب مقر جامعة بنها .

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته باستضافة جامعة بنها لاجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا ، موجها التحية لأعضاء المجلس والسادة الحاضرين.

واستعرض رئيس الجامعة في كلمته رؤية ورسالة جامعة بنها العلمية والبحثية والامكانيات التى يتميز بها الجامعة على كافة المستويات.

رضا النصيرى
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

التعليقات متوقفه