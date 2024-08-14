زد إف سى يفوز على المصرى بهدف نظيف فى “دورىNile”

حقق فريق نادى زد أف سى الفوز على نظيره فريق المصرى البورسعيدى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهم اليوم على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورىNile”.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب مصطفى “زيكو” مهاجم فريق زد اف سى، بمرمى المصرى البورسعيدى فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة يأتى فريق زد إف سى فى المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورىNile”، برصيد 50 نقطة، فيما توقف رصيد فريق المصرى البورسعيدى عند النقطة 52 فى المركز الرابع.