طلائع الجيش يفوز على الزمالك بثلاثية فى “دورى Nile”

فاز فريق طلائع الجيش على نظيره فريق نادى الزمالك، بثلاثية مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء “الأربعاء”، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الممتاز.

تقدم عمر السعيد بهدف لطلائع الجيش فى الدقيقة 25 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء فشل الشناوى حارس الزمالك فى التصدى لها.

وأدرك سامسون أكينيولا التعادل لصالح الزمالك فى الدقيقة 35 من تمريرة لسيد نيمار إلى أكينيولا الذى راوغ عمرو طارق ليسدد الكرة من يسار منطقة الجزاء لترتطم بالدفاع وتسكن الشباك معلن عن التعادل للفارس الأبيض.

ونجح طلائع الجيش فى تسجيل الهدف الثانى والتقدم مجددا عن طريق كريم طارق في الدقيقة 40 من كرة عرضية وضعها طارق مباشرة بالكعب فى مرمى الزمالك لتنتصف المباراة بتقدم طلائع الجيش 2-1.

وفى الشوط الثانى عزز طلائع الجيش تقدمه بالهدف الثالث عن طريق محمد حمدى زكى فى الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

حاول الزمالك تقليص الفارق ونجح بالوصول لمرمى طلائع الجيش من كرة وضعها عمار ياسر فى القائم ليضيع فرصة هدف محقق في الدقيقة 91 من عمر اللقاء، لتنتهى المباراة بفوز طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف.

وبهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند 55 نقطة فى المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 42 فى المركز العاشر.